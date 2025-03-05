Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2025 23:08

İşgalci İsrail ordusu Cenin'de Filistinlilerin evlerini askeri kışlaya çeviriyor

İsrail ordusu saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden çıkararak bu evleri askeri kışlaya çevirdi.

İşgalci İsrail ordusu Cenin'de Filistinlilerin evlerini askeri kışlaya çeviriyor
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Cenin'deki Cabiriyyat Mahallesi'nde insansız hava araçlarıyla Filistinli ailelerden evlerini boşaltmalarını istedi.

Ardından İsrail askerleri mahalledeki 6 Filistinli aileyi evlerinden çıkararak bu evleri askeri kışlaya çevirdi.

İsrail ordusunun Cenin kenti ve kampına 44 gündür sürdürdüğü saldırılarında zorla ele geçirdiği Filistinlilerin evleriyle "askeri noktalar" oluşturdu.

Bazı binalardan uzun süre sonra çekilmesine rağmen İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerinde büyük hasar bırakıyor ve sakinlerin geri dönmelerine izin vermiyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: Zelenski'nin mektubu "doğru yönde" olumlu bir adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:52
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
23:06
Beyaz Saray: Zelenski'nin mektubu "doğru yönde" olumlu bir adım
23:01
Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait heykeller ele geçirildi
22:35
Beyaz Saray, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti
22:31
Zelenski: Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı
22:28
Trump, Trudeau'nun vergi anlaşmazlığı konusunu iktidarda kalmak için kullandığını iddia etti
Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı
Iğdır-Nahçıvan Hattı'ndan gaz akışı başladı
FOTO FOKUS
Hatice teyzeden huduttaki Mehmetçiğe boyunluk hediyesi
Hatice teyzeden huduttaki Mehmetçiğe boyunluk hediyesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ