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Dünya
AA 05.03.2025 23:03

Beyaz Saray: Zelenski'nin mektubu "doğru yönde" olumlu bir adım

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarına dair ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektubun "doğru yönde olumlu bir adım" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray: Zelenski'nin mektubu "doğru yönde" olumlu bir adım
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Ukrayna gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Leavitt, ABD ile Ukrayna arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının ne zaman imzalanabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, Zelenski'nin Trump'a gönderdiği mektuba atıf yaptı.

Sözcü, "Biz şu an konuşurken bu görüşmeler devam ediyor. Başkan barış anlaşması konusunda kararlı. Bu savaşın bittiğini görmek istiyor. Başkan Zelenski'nin bu mesajının doğru yönde olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD'li sözcü ayrıca, Ukrayna'ya istihbarat desteğinin ve diğer desteklerin geçici olarak askıya alındığını ve şu anda ilgili kurumların bu destekleri "yeniden gözden geçirdiklerini" söyledi.

Leavitt, bu durumun geçici bir duraklatma olduğunun altını çizdi.

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