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Dünya
AA 05.03.2025 22:33

Beyaz Saray, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit ederek, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci Steve Witkoff, herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı." dedi.

Beyaz Saray, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'li sözcü, "ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için" Hamas'la doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı.

Leavitt, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı. Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptıklarını ve Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

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