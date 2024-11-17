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Dünya
AA 17.11.2024 03:07

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da masumları sivilleri hedef aldı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlerken Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz bombaları atarak vatandaşları yaraladı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da masumları sivilleri hedef aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, Kalkilya şehrinin doğu bölgesine baskın düzenleyerek rastgele ses ve gaz bombaları attı. Olayda herhangi bir gözaltı veya yaralanma olmadı.

İsrail ordusu, Nablus çevresindeki Deyr Şeref ve Beyt Furik kontrol noktalarında güvenlik önlemlerini artırdı, araçlarda sıkı aramalar gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Şibtein köyüne de baskın düzenledi.

Gaz bombalarıyla saldırdılar

WAFA, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Filistin toprakları üzerinde kurulu Ayn Sinya kontrol noktasında askeri önlemleri sıkılaştırdığını bildirdi.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail ordusu El Halil şehrinin doğusunda yer alan Beni Naim ve güneydeki Simu beldelerine baskın düzenledi.

Beni Naim’de vatandaşların araçlarını durduran İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz bombaları attı ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Simu beldesindeki baskında ise askeri kontrol noktası kuran israil askerler, araçları sıkı şekilde aradı.

El Halil'in güneyindeki Kermil kasabasında İsrail ordusu, Filistinlilere ait 3 araca el koyarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Yatta beldesinin doğusundaki çobanlara saldırdı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in Hıdır köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı ancak herhangi bir yaralanma olmadı.

Gazze'de bir evi vurdu

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Sevariha Okulu çevresinde bulunan bir evi vurdu.

Avde Hastanesi sağlık kaynakları, saldırıda 1'i çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

İsrail ordusu, söz konusu kampın çeşitli bölgelerine bir dizi saldırı düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.

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