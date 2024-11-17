Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2024 03:03

Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldı.

Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayserya'daki özel konutunun bahçesine 2 işaret fişeğinin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, atılan işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı.

Polis ve Şin-Bet olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim olayı" kınadıklarını duyurdu.

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti.

Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar oluşmuştu.

Hizbullah, Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlenmişti.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail Lübnan'a gün boyu şiddetli hava saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:11
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da masumları sivilleri hedef aldı
03:03
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
03:06
Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
00:20
Bitlis'te motosikletten düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti
00:18
Erzurum'a kar yağdı
00:13
İşgalci İsrail Lübnan'a gün boyu şiddetli hava saldırısı düzenledi
Tilkilerin kar eğlencesi
Tilkilerin kar eğlencesi
FOTO FOKUS
Erzurum'a kar yağdı
Erzurum'a kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ