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Dünya
AA 17.11.2024 00:07

İşgalci İsrail Lübnan'a gün boyu şiddetli hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah 3, öğleden sonra 4 ve akşam saatlerinde 8 olmak üzere 15 hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail Lübnan'a gün boyu şiddetli hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), işgalci İsrail'in Hureyk, Burc el-Baracine, Gubeyri ve Hades bölgelerini hedef aldığını ve şiddetli olduğunu duyurdu.

Saldırıların ardından bölgeyi toz ve duman kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

İşgalci İsrail Lübnan'a gün boyu şiddetli hava saldırısı düzenledi

Öğleden sonra Burc el-Baracine ve Gubeyri yakınındaki Şiyah bölgelerinin, önce insansız hava araçlarıyla (İHA), ardından ise savaş uçaklarıyla 2'şer defa hedef alındığı kaydedildi.

NNA, savaş uçaklarıyla yapılan şiddetli saldırılardan birinin, Şiyah bölgesinde bir pazarın yakınlarına düzenlendiğini aktardı.

Akşam saatlerinde 8 şiddetli hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu akşam saatlerinde ise Hureyk, Burc el-Baracine ve Hades bölgelerini hedef aldı.

Hureyk bölgesine 5 hava saldırısı düzenlenirken bunların en şiddetli olanlarının Yüksek İslami Şii Konseyi yakınlarını hedef aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Hades'e 1, Burc el-Baracine bölgesine ise 2 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordu sözcüsü, saldırı tehdidinde bulunmuştu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, saldırılar öncesinde haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

Sabah ve öğleden sonra düzenlenen iki dizi saldırının ardından X hesabından yeni bir paylaşım yapan Adraee, Hizbullah’a ait silah depolarını, karargahları ve binaları hedef aldıklarını iddia etti.

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