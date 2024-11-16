Katil İsrail Gazze'yi bombalıyor

Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu okula saldırdı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Basal, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Asa Okunu iki füzeyle bombaladığını belirtti.

Filistinli yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Katil İsrail Gazze'nin diğer yerlerini de vuruyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in Gazze kentinin orta kesimindeki Şabiyye Kavşağı yakınında bulunan "Eyüb" ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşını enkazdan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaralananlar da olduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Derc Mahallesi'ni hedef alan bombardımanında ise 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 794 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in neden olduğu kıtlık "korkunç" boyutta

İsrail'in 5 Ekim'den bu yana yoğun kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, gıda ve içme suyu dahil her türlü yardım girişinin engellenmesi nedeniyle büyük bir kıtlık yaşanıyor.

İsrail, son bir ayda 1800'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü, 100 binden fazla Filistinlinin sürüldüğü Gazze'nin kuzeyine uluslararası kuruluşların gönderdiği insani ve tıbbi yardımların girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine BM'nin erişiminin engellendiğini ve 1 aydan uzun süredir UNRWA'dan hiçbir yetkilinin bu bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine daha önce planlanan insani yardım sevkiyatlarını yine engellediğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de geçen hafta yaptığı açıklamayla, İsrail'in kuşatma ve saldırılarının yanı sıra açlık ve susuzluk nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini ”felaket bölgesi” ilan etti.

İsrail ordusu, yardım girişini engellerken Gazze Şeridi'nin kuzeyinde mevcut altyapıyı, su kuyularını ve hastaneleri bilinçli şekilde hedef alarak bölgeyi yaşanmaz hale getirdi.

​​​​​​​Filistinliler, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyini bombardıman, aç bırakma ve zorla yerinden etme yöntemleriyle işgal ederek burayı tampon bölge haline getirmek istediğini belirtiyor.