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Dünya
AA 16.11.2024 21:19

Filipinler'de Süper Tayfun alarmı: 650 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de, yıkıcı etkiye sahip olabileceği belirtilen Süper Tayfun Man-Yi nedeniyle yaklaşık 650 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'de Süper Tayfun alarmı: 650 bin kişi tahliye edildi
[Fotograf: AFP]

BBC'nin haberine göre, Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Man-Yi'nin yerel saatle 21.40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi.

PAGASA, Süper Tayfun Man-Yi'nin ülkenin kuzeyine "aşırı yağış" getireceğine işaret ederek, sel ve toprak kayması uyarısı yaptı.

Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Uçuşlar iptal edildi

Tayfun hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Yetkililer, çok sayıda uçuşun iptal edildiğini belirtti.

PAGASA, Catanduanes Adası'nda dalga yüksekliğinin 14 metreye kadar çıktığını ifade ederek, başkent Manila dahil bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Filipinler'de Süper Tayfun alarmı: 650 bin kişi tahliye edildi

Sivil Savunma Ofisi İcra Direktörü Ariel Nepomuceno da yaptığı açıklamada, "Toprak kayması, eğilimli bölgelerde yaşayanlar için şimdi daha tehlikeli çünkü zemin, tayfunlar nedeniyle doygun hale geldi." dedi.

Man-Yi Tayfunu, ülkede son 1 ayda görülen 6. tayfun olurken önceki tayfunlar nedeniyle en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

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