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Dünya
AA 18.06.2025 12:03

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği son baskınlarda 60 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve "saha soruşturması" eylemlerinin İran'a saldırıyla başlayan çatışmalardan bu yana artarak devam ettiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde dün akşam saatlerinden bu yana düzenlenen baskınlarda aralarında kadın, çocuk ve eski tutuklunun bulunduğu 60 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu haftanın başından beri gözaltına alınanların sayısı 160'a ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da sabah, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde düzenlediği saldırıda, 21 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, İran'a saldırılarına başladığı 13 Haziran'dan bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilerin hareketine ağır kısıtlamalar getiriyor. Bunun yanı sıra İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına saldırılarını da sürdürüyor.

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