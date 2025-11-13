Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2025 16:16

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'nin Tul beldesinde bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 69 bin 187’ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
"İmamoğlu suç örgütü" iddianamesi: Kreş yardımı adı altında rüşvet iddiası
16:43
Şam Ulusal Müzesi'nde soygun: 6 heykel çalındı
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti
16:16
Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 69 bin 187’ye yükseldi
16:10
Hindistan'da düğün kameramanı, damadı bıçaklayan kişinin tespitine dron ile yardım etti
15:56
ABD'de yeni H3N2 influenza virüsünün alt türüne ilişkin endişeler artıyor
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ