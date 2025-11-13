Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2025 16:15

Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 69 bin 187’ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybı 69 bin 187'ye çıktı.

Katil İsrail’in Gazze’deki saldırılarında can kaybı 69 bin 187’ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte birisi enkaz altından çıkarılan olmak üzere 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin özellikle "sarı hat" olarak bilinen sınırın batısındaki sivillere ateş açtığı kaydedilirken, Tel Aviv yönetiminin bu eylemleri "hat sınırının ihlali" gerekçesiyle savunduğu aktarıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 260 kişinin öldüğü, 632'sinin yaralandığı, enkaz altından da 532 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 187'ye, yaralıların sayısının ise 170 bin 703'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Hindistan'da düğün kameramanı, damadı bıçaklayan kişinin tespitine dron ile yardım etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
"İmamoğlu suç örgütü" iddianamesi: Kreş yardımı adı altında rüşvet iddiası
16:43
Şam Ulusal Müzesi'nde soygun: 6 heykel çalındı
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti
16:18
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi
16:10
Hindistan'da düğün kameramanı, damadı bıçaklayan kişinin tespitine dron ile yardım etti
15:56
ABD'de yeni H3N2 influenza virüsünün alt türüne ilişkin endişeler artıyor
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
Manyas Kuş Cenneti'nde gün batımı
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ