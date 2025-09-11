Açık 19.5ºC Ankara
Dünya
AA 11.09.2025 23:29

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da yüzlerce Filistinliyi alıkoydu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentini kuşatma altına alan katil İsrail ordusu, evlerine baskın düzenleyerek arama yaptığı onlarca Filistinli genci alıkoydu.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da yüzlerce Filistinliyi alıkoydu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkan ve kafelerde veya araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktasının kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı.

 


 

İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Kente daha fazla askeri araç ve buldozer konuşlandırılırken gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, patlayıcının ordunun bölgede düzenlediği bir saldırı sırasında infilak ettiği belirtilmişti.

Patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir askeri aracın hasar gördüğü, olayın ardından İsrail ordusunun kenti kuşatarak kontrol noktaları kurduğu kaydedilmişti. 

Batı Şeria Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
