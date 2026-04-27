AA 27.04.2026 11:12

İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 50 yapıyı havaya uçurarak yıkımı sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 50'den fazla yapıyı havaya uçurarak yıkımı sürdürdüğü anların görüntülerini paylaştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ordunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği yıkıma ilişkin son bilgileri paylaştı.

Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde evleri ve diğer yapıları havaya uçurduğu görüntülere yer verdiği paylaşımda, 50'den fazla yapıyı yok ettiklerini duyurdu.

Havaya uçurulan yerler arasında Hizbullah'a ait binalar olduğunu savunan Adraee, baskın düzenlenen bir binada patlayıcı düzenekler ile silah ve mühimmat bulunduğunu iddia etti.

Adraee, siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları devam ediyor.

İsrail Lübnan
