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Dünya
AA 21.11.2024 11:11

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Nablus kentine düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Nablus kentine düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere İsrail askerleri, sabah saatlerinde Nablus'un batısındaki Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Cihad Rafet Katuni hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Nablus'un çeşitli mahallelerine baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerinde aramalar yapan İsrail askerleri, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine de baskın düzenledi.

Kentin doğu girişinden girerek Mesakiva bölgesine düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Muhammed Feyyumi isimli otuzlu yaşlardaki Filistinli İsrail güçleri tarafından yaralı halde gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesini bir süre engellediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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