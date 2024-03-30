İşgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, İsrail askerleri buldozer eşliğinde Tubas'a baskın düzenledi.

Çıkan olaylarda yaralanan 2 Filistinli, Tubas Türk Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasındaki olayların askerler kentten çekilene kadar devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.