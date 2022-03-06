Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Irpin'de, patlama sesleri altında tahliyeler sürüyor
Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'nın Irpin şehrinden sivillerin kaçışı devam ediyor. Tahliye bölgelerinde zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde sürüyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde, patlama sesleriyle birlikte, zor şartlar altında sivillerin tahliye edilmesi için çalışılıyor.
Irpin kentinde de Ukrayna ordusu, tahliyelerin olduğu noktalarda güvenlik önlemleri alıyor.
Kiev'e yakın söz konusu bölgede gerginlik had safhada.
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Ukrayna'dan kaçış sürüyor
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