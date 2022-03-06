Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11'inci gününde sürüyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere birçok yerde, patlama sesleriyle birlikte, zor şartlar altında sivillerin tahliye edilmesi için çalışılıyor.

Irpin kentinde de Ukrayna ordusu, tahliyelerin olduğu noktalarda güvenlik önlemleri alıyor.

Kiev'e yakın söz konusu bölgede gerginlik had safhada.