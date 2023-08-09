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Dünya
AA 09.08.2023 16:05

IRNA: Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Suudi Arabistan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliği, 6 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine resmen başladı.

IRNA: Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladı
[Getty]

​​​​​​​Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak 2016'da İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış ve Riyad Büyükelçiliğini 6 Haziran'da yeniden açmıştı.

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