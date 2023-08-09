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Dünya
AA 09.08.2023 15:10

Norveç Hans Fırtınası'nın etkisinde: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Norveç'in başkenti Oslo'da Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası kaynaklı "aşırı şiddetli yağışlar" nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi.

Norveç Hans Fırtınası'nın etkisinde: Yüzlerce kişi tahliye edildi
[Fotograf: Reuters]

Norveç polisi, Hans Fırtınası etkisindeki ülkede yaşanan şiddetli yağışlar, toprak kayması ve taşkınlar nedeniyle başkent Oslo'nun kuzeyinde yüzlerce kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, ülkenin en uzun nehri Glomma'nın bir bölümünde kurulan Braskereidfoss hidrolik santralinin su altında kalması nedeniyle kullanım dışı olduğunu, barajı kontrollü bir şekilde patlatmayı düşündüklerini açıkladı.

Barajı patlatmaları halinde su akışını kontrol edebileceklerini ifade eden yetkililer, bu sayede nehir yakınlarında yaşayan toplulukların su altında kalmasının önlenmesini planladıklarını kaydetti.

Norveç'te yetkililer, başkent Oslo'da çalışanlara işlerine "uzaktan çalışma" ile devam etme çağrısı yaparak, şiddetli yağmur, çamur kayması ve ani seller nedeniyle ülkenin güneyinde doğal afet alarmını en yüksek seviyede tutmuştu.

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