Interpol'ün Batı Afrika'daki "Çakal" operasyonunda 103 kişi gözaltına alındı

Interpol'den yapılan açıklamaya göre, 15-29 Mayıs'ta 21 ülkede özellikle siber suç örgütlerine yönelik Çakal isimli operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Batı Afrika'da kredi kartı dolandırıcılığı, kara para aklama, e-posta ve miras dolandırıcılığı yapan Nijerya merkezli Black Axe (Kara Balta) gibi birçok organize suç örgütü hedef alındı.

Operasyonda 2,15 milyon avro nakit ele geçirildi, 208 banka hesabı bloke edildi, 103 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl düzenlenen Çakal operasyonunda da 1,2 milyon avro ele geçirilmiş, 75 kişi gözaltına alınmıştı.