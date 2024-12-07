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Dünya
AA 07.12.2024 23:11

İrlanda'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneğinin organize ettiği yürüyüş, Dublin'deki Garden of Remembrance Parkı'ndan başlayarak İrlanda Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriyle sona erdi.

İrlanda'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistin'e destek amaçlı "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ve "Şimdi yaptırım zamanı" sloganları atıldı. Göstericiler, İsrail'e karşı uluslararası yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Yürüyüşte, "Merkez Bankası: Soykırımı finanse etmeyi durdurun" yazılı pankart ile "Sesinizi Gazze’nin çocuklarına yardım için kullanın", "Filistin için özgürlük ve adalet" yazılı dövizler taşındı.

Parlamento önünde yapılan konuşmalarda Filistin ile dayanışma mesajları verildi ve Filistin'e destek şarkıları söylendi.

Yürüyüşe katılan Eoghan O Ceannabhain, bugün yüzlerce kişinin sokaklara çıktığını söyledi.

Ceannabhain, "Bu, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerden sonraki ilk gösteri. Görünüşe göre henüz yeni bir hükümetimiz yok ama daha önce sahip olduğumuz hükümete benzer bir hükümet olacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

İrlanda'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

İki ana sağ partinin hükümet kurabileceklerini belirten Ceannabhain, bugünün öneminin, iktidara gelenin her kim olursa olsun Filistin'le dayanışma içinde somut bir eylemde bulunması için baskı yapmak olduğunu belirtti.

Ceannabhain, İsrail'e yaptırım olarak bir adım atıldığını görmek istediklerini kaydetti.

İsrail'in tamamen soyutlandığını görmek için boykot, yatırım yapmama ve yaptırımı desteklediklerine dikkati çeken Ceannabhain, "İsrail'in politik, ekonomik ve diplomatik olarak küresel anlamda soyutlanması gerekiyor. İrlanda'nın Avrupa'da bu konuda öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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