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Dünya
AA 07.12.2024 20:52

Hollanda'da apartman patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hollanda'da apartman patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti

Lahey İtfaiye Birliğince yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.15'te Lahey kentinde üç katlı bir apartmanda patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu apartmanın bir bölümünün çöktüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, basına yaptığı açıklamada, enkazdan 3 cesedin çıkarıldığını, biri ağır 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını ve enkaz altında daha fazla kişinin bulunduğunu tahmin edildiğini söyledi.

Çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu olay yerinde çalışmaların gece de süreceği belirtildi.

Çevredeki 40 kadar dairenin tedbir amaçlı tahliye edildi

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken emniyet yetkilileri, patlamanın hemen ardından olay yerinden hızla uzaklaşan bir araçla ilgili bilgisi olanları kendilerine başvurmasını istedi.

Hollanda'da apartman patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti

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