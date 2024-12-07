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Dünya
AA 07.12.2024 16:31

Güney Kore Ulusal Meclisinde, Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin önerge kabul edilmedi

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge, yeterli sayıya ulaşılamaması sebebiyle kabul edilmedi.

Güney Kore Ulusal Meclisinde, Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin önerge kabul edilmedi
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te Yoon'un görevden alınmasına ilişkin önerge oylandı.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmedi.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin çoğu oylamayı boykot ederken, yalnızca 3 PPP milletvekilinin önerge için oy kullandığı bildirildi.

Yoon'un görevden alınması önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Yoon'un eşine yönelik iddiaların araştırılması reddedildi

Meclis, Yoon'un eşi Kim Keon-hee'ye ilişkin "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının soruşturulması için de oylama yaptı.

Oylamada, önergenin kabul edilmesi için gereken 200 evet oyuna ulaşılamaması nedeniyle, söz konusu önerge reddedildi.

Önergenin kabulü için 198 milletvekilinin "evet" oyu kullandığı belirtildi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

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