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Dünya
AA 07.12.2024 21:39

Gana'da genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerde sandıklar kapandı ve oy sayımına başlandı.

Gana'da genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun talimatı üzerine yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.

Sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi.

Seçimde ülkenin yeni cumhurbaşkanının yanı sıra 275 milletvekilinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Yaklaşık 18,7 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Gana'da 16 vilayette kurulan 40 bin 976 sandıkta oy kullanıldı. Seçim sonuçlarının, sandıkların kapanmasının ardından 48 saat içinde belli olması gerekiyor.

Gana'da Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, iki dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği yeniden seçime katılmıyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için 12 aday yarışıyor olsa da 3'ü öne çıkıyor.

İktidardaki Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ve Yeni Güç Partisi adayı Nana Kwame Bediako, ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Anayasaya göre 4 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, en fazla iki dönem görev alabiliyor.

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