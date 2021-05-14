Sağlık Hizmetleri Yöneticiliği(HSE), sistemlerini daha fazla korumak ve durumu değerlendirmek için kapatma önlemini aldıklarını söyledi.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, olayın "sağlık ve sosyal bakım hizmetleri üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu, ancak acil servislerin hizmete devam ettiğini açıkladı.

HSE'den Anne O'Connor Cuma öğleden sonra İrlanda medyasına yaptığı açıklamada, "Saldırı pazartesiye kadar devam ederse, çok ciddi bir durumla karşı karşıya olacağız ve birçok hizmeti iptal edeceğiz" dedi.

"Şu anda Pazartesi günü randevusu planlanan kişilerin listelerine erişemiyoruz, bu nedenle hangi randevuları iptal etmemiz gerektiğini bile bilmiyoruz" dedi.

Fidye ödenmediği sürece dosyaları silmekle tehdit eden bilgisayar virüsleri fidye yazılımı olarak biliniyor.