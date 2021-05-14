Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin üyeleri ve öğrenciler cuma namazı sonrası Tokyo Camisi önünde buluştu.

Camiden başkentin Şibuya bölgesine hareket eden gruplar polis kordonu eşliğinde Harajuku üzerinden Yoyogi Park'a yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Müslüman öğrencilerin yürüyüşüne Budist rahipler de katıldı

Yürüyüşe Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı rahipleri ve Hristiyan Barış Ağı temsilcileri de eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türkiye bayraklarının taşındığı gösteride "Kahrolsun İsrail", "Terörist İsrail", "Kudüs'ün işgali durdurulsun", "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Yoyogi Park'a ulaşan gruplara Filistin'de verilen şehitler dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kıldırdı.