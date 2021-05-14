Demokrasiye verdiği destek nedeniyle Hong Kong yönetiminde büyük rahatsızlık yaratan medya kralı Jimmy Lai için harekete geçildi.

Lai'nin Next Digital medya grubundaki hisselerini ve kendisine ait üç şirketin yerel banka hesaplarındaki mülkünü dondurmak için emir verildi.

Ünlü medya patronu 2019'da uluslararası finans merkezini kasıp kavuran çoğu zaman şiddetli protestolara dönüşen olaylarda Hong Kong’daki yönetim karşıtı protestoculara büyük destek verdi.

73 yaşındaki Lai, Pekin'in bu protestoları ortadan kaldırmak amacıyla Hong Kong yönetiminden istediği kapsamlı ulusal güvenlik yasası uyarınca geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Lai Hong Kong ve Çin’e karşı yabancı yaptırımları savunduğu iddiasıyla "yabancı güçlerle işbirliği yapmakla" suçlanmıştı.

