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Dünya
AA 08.06.2023 12:46

İrlanda hükümeti, 350 mülteciyi barındıramadığı için AB'ye 1,5 milyon euro ödeyebilir

İrlanda hükümeti, 350 mülteciyi ülkede barındıramadığı için Avrupa Birliği'ne (AB) 1,5 milyon euro tutarında mali katkıda bulunabilir.

İrlanda hükümeti, 350 mülteciyi barındıramadığı için AB'ye 1,5 milyon euro ödeyebilir
[Fotograf: Reuters]

Independent Ireland gazetesinde yer alan habere göre, İrlanda, uluslararası koruma talep eden mültecilerin barındırılmasına yönelik AB'nin gönüllü dayanışma mekanizmasına (VSM) imza atan ülkeler arasında yer alıyor.

Bu bağlamda, Birliğin söz konusu girişimine üye devletlerin, mültecileri barındırmaları ya da barındıramadıkları takdirde mali katkı payı ödemeleri gerekiyor.

AB'nin bu girişimi kapsamında 350 mülteciyi barındırmayı kabul eden İrlanda, Ukrayna'daki savaş ve diğer bölgelerden gelen sığınmacı sayısındaki artış nedeniyle mültecilerin gerekli barınma imkanını karşılayamadı.

Bu da İrlanda hükümetinin, mültecilerin başka ülkelere yerleştirilmesine yardımcı olmak üzere dayanışma programına 1,5 milyon avro katkıda bulunması gerektiği anlamına geliyor.

AB'ye mali katkıda bulunma kararını özetleyen bildiri, Bakanlar Kuruluna sunulacak

İrlanda Adalet Bakanlığı ile Çocuk, Eşitlik, Çeşitlilik, Entegrasyon ve Gençlik Bakanlığı, uluslararası koruma talep eden kişileri barındırmak için yeterli konaklama yeri bulunmaması nedeniyle AB'ye mali katkıda bulunma kararını özetleyen bir bildiriyi Bakanlar Kuruluna sunacak.

Entegrasyon Bakanlığından bir sözcü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan kaçan insanların ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısındaki öngörülemeyen büyük artış nedeniyle devletin 350 kişiye barınma sağlama kapasitesi ciddi bir baskı altında." ifadesini kullandı.

Sözcü, bakanların, hükümete, AB'nin gönüllü dayanışma mekanizması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek için mali katkı sağlamayı tercih etmesini tavsiye edeceğini kaydetti.

İrlanda'da halihazırda 80 binden fazla mülteci ve sığınmacı bulunuyor.

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