İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden aktör arkadaşı Tom Hickey için bir televizyon kanalına canlı yayına bağlandı.

Cumhurbaşkanı açıklama sırasında pek rahat görünmüyordu. Sağ kolu sürekli hareket ediyor, sanki bir şey onu çekiştiriyordu. Bu rahatsızlığın arkasında ise sevimli bir gerçek vardı.

7 aylık köpek, canlı yayında konuşan cumhurbaşkanını rahat bırakmadı

Canlı yayın bittikten sonra Cumhurbaşkanlığı basım birimi, kamera arkası görüntülerini yayınladı ve cumhurbaşkanının neden rahat olmadığı ortaya çıktı.

Yayın sırasında Cumhurbaşkanının kolunu çekiştiren, köpeğiydi. 7 aylık Bernese dağ köpeği oyun oynamak istiyor, sahibinin dikkatini çekmek için çabalıyordu.

İzleyenleri tebessüm ettiren bu görüntü sosyal medyada viral oldu.

