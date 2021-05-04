Fransa'da bir günde 24 bin 371 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 kişide koronavirüs vakası kaydedildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 243 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 105 bin 416'ya çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 371 artışla 5 milyon 680 bin 378'e yükseldi.
Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e düştü
Hastanelerde 5 bin 504'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 427 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1814 artışla 344 bin 265'e ulaştı. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e düştü.
Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 16 milyon 444 bin 653'e çıktı, bunlardan 6 milyon 924 bin 103'üne ikinci doz uygulandı.
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