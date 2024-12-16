İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin: Filistin devletini tanımamız düşmanca bir tavır değildir

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Martin, toplantı gündeminde Suriye, Gazze, Ukrayna ve Gürcistan'daki gelişmeler gibi konuların yer aldığını söyledi.

Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatması ve İrlanda Hahambaşı Yoni Wieder'in "Buradaki Yahudiler, İrlanda'nın İsrail'e karşı aşırı şekilde düşmanca davrandığını hissediyor" ifadelerine şu sözlerle karşılık verdi:

"Hükümetin Orta Doğu'yla ve Gazze'deki savaşla ilgili aldığı kararın, uluslararası insancıl hukuktan ve insan haklarına saygıdan başka dayanağı yoktur. Sürekli olarak ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, bölgeye büyük bir insani yardım girişi sağlanması çağrısı yaptık. Diğer ülkelerin yaptığı gibi Norveç ve İspanya'yla birlikte Filistin devletini tanımamız düşmanca bir tavır değildir. Düşmanca tavır olarak görülmemelidir. Sadece Gazze'de değil dünyanın her yerindeki savaş suçları için hesap soran ve bizim de desteklediğimiz uluslararası mahkemelerin aldığı kararlarının uygulanması, düşmanca davranış olarak görülmemelidir."

Martin, İsrail, Hamas ve Hizbullah'ın eşit derecede uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına saygı sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.

Avrupa sokaklarında İsrail'in masum sivilleri öldürmesine tepkilerin yükseldiğini anlatan Martin, "Özellikle Gazze'nin kuzeyinde, benim görüşüme göre tüm ahlaki göstergelerin ötesinde, hiçbir açıklaması olmayan olaylar yaşanıyor" dedi.

Martin, İsrail'e yaptığı "Gazze'yi uluslararası kamuoyuna ve basına açma" çağrısını yineleyerek, "Eğer bu olursa, dünyanın oradaki yıkımın boyutunu gördükten sonra yaşayacağı şoktan yana şüphem yok" diye konuştu.

İrlanda'nın çok taraflı uluslararası sistem ile uluslararası mahkemelere destek verdiğinin altını çizen Martin, Filistin devletini tanıdıkları için İsrail'in Norveç ve İspanya'yla birlikte İrlanda'ya düşmanca yaklaştığını da ifade etti.