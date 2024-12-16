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Türk Dünyası
AA 16.12.2024 13:11

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bundan 33 yıl önce 16 Aralık'ta halkının özgürlük hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın 16 Aralık Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında 16 Aralık’ın Kazakistan tarihi için devletin yeniden canlanışının yanı sıra halkın özgürlük hayalinin gerçekleştiği gün olduğunu kaydeden Tokayev, "Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır. Bağımsızlık, her şeyden önemlidir. Onu göz bebeği gibi korumak, her vatandaşın görevidir" ifadelerini kullandı.

Kazakistan 33 yaşında
Kazakistan 33 yaşında

Tokayev, Kazakistan'ın uluslararası alanda otoritesini adım adım güçlendirdiğine dikkati çekerek, "Toplumumuzda birlik, huzur ve istikrarı koruyarak tüm zorlukları aşacağımıza ve ilerleme yolunda yeni zirvelere ulaşacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlık kurbanları anıldı

16 Aralık Bağımsızlık Günü’nde ülkenin güneyindeki eski başkent Almatı’da bağımsızlık kurbanlarını anma töreni düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı: Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır

Almatı Valisi Yerbolat Dosayev, milletvekilleri ve halkın katıldığı törende Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bırakıldı, milli marş okundu ve ülkenin bağımsızlığına giden yolda hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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