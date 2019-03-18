Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla tepki çekmişti.

Yerel basının haberine göre, Sydney'de yaşayan doktor Kate Ahmed ve Melbournelü yazar Harris Sultan, sosyal medyada Anning'in parlamentodan gönderilmesi talebiyle imza kampanyaları başlattı.

Hem Ahmed hem de Sultan'ın ilk girişimleri olan dilekçeler bir araya getirildi. Dilekçeye ilk 18 saatte 250 binin üzerinde kişi imza atarken toplam destekçi sayısı bir milyonu aştı.

Change.org'un yöneticilerinden Sally Rugg, bunun, platformları faaliyete girdiğinden bu yana en fazla imzaya ulaşılan ve imzacı sayısı en hızlı şekilde artan dilekçe olduğunu söyledi.

Hobart'ta büyüyen ve küçük bir Katolik okulunda öğrenim gören 39 yaşındaki uzman nörolog Ahmed, dilekçesinde "Senatör Fraser Anning'in, demokratik ve çok kültürlü ülkemizin yönetiminde yeri yok. Senatörlük makamından gönderilmesini ve aşırı sağ terörü desteklemekten emniyet teşkilatı tarafından soruşturulmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'ya Pakistan'dan göç eden 35 yaşındaki yazar ve aktivist Sultan da "tüm toplulukları kötü gösteren görüş ve yorumları desteklemeyeceğini" ifade etti.

Ülkede siyasetçilerin parlamentodan gönderilmeleri için suç işlemiş ya da çifte vatandaş olmaları gerekiyor.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Anning'in "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." sözleri tepkiye yol açmıştı.

Saldırının gerekçesinin Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusu olduğunu savunan Avustralyalı Senatör Anning, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Anning, İslam'ı "şiddet dini" olarak da nitelendirmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulunarak, "Senatör Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesini yapmış, Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA