Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 yaşındaki bir kişi, Film Videoları ve Yayınları Sınıflandırma Yasası'nı çiğnemekle suçlanıyor.

Polis, yarın mahkemeye çıkarılacak kişinin kimliğine ve işlediği suçun mahiyetine ilişkin bilgi vermedi.

Yeni Zelanda emniyetinden yapılan açıklamada da "insanlara, hapisle cezalandırılan sakıncalı yayın bulundurma veya yaymanın bir suç olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

Facebook ilk 24 saatte 1,5 milyon videoyu sildi

Terör saldırıları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonunun yüklendiği sırada bloke edildiğini açıkladı.

Youtube ve Twitter da platformlarındaki videoları kaldırmayı taahhüt etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA