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Dünya
AA 15.06.2023 11:34

İranlı vekilden "Tahran ile Washington doğrudan görüşüyor" açıklaması

İranlı milletvekili Fedahuseyn Maliki, Tahran ile Washington arasında "resmi olmayan" doğrudan görüşmeler yapıldığını ve dolaylı görüşmelerin bazılarında da sonuca ulaştıklarını söyledi.

İranlı vekilden "Tahran ile Washington doğrudan görüşüyor" açıklaması
[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübüne konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Maliki, İran ile ABD arasında çeşitli konularda dolaylı ve doğrudan görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Dolaylı görüşmelerin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve tutuklu takası gibi konuları kapsadığını aktaran Maliki, "Amerikalılar ile aracılar yoluyla yapılan müzakerelerin bir kısmı başarılı oldu. ABD ile doğrudan görüşmelerimiz de var ama bu görüşmeler resmi değil." dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani ile Beyaz Saray'ın İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in ABD'de birkaç kez bir araya geldiği ve görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğine dair iddialar son zamanlarda uluslararası medyada yer bulmuştu. İran medyası ise Umman'da İran ve ABD arasında dolaylı görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın Irak'ta dondurulan yaklaşık 10 milyar dolar olduğu söylenen varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların 10 Haziran'da serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Son olarak önceki gün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile dolaylı görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.

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