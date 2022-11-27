Etemadonline haber sitesine göre, Mahmudzade, İran Meclisi’ndeki konuşmasında Mahsa Emini gösterilerinde çıkan olaylara değinerek, halka kurşun sıkanların tespit edilmesini istedi.

Mahmudzade, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi’ye seslenerek, “Mahabad ve Kürt şehirlerindeki gösterilerde resmi rakamlara göre 13 kişi, gayriresmi rakamlara göre 105 kişi öldürüldü.” dedi.

“Halka kurşun sıkanların” tespit edilip mahkemeye teslim edilmesi için “defalarca talepte bulunduklarını” belirten Mahmudzade, İçişleri Bakanı Vahidi’den ülkenin güvenlik konseyi başkanı olarak “buna cevap vermesini” istedi.

Mahmudzade konuşmasında, yargının “insanların hak ve hukukunu aramak yerine, bu talepte bulunan vekil olarak kendisi hakkında suç duyurusunda” bulunduğunu ifade etti.

Gösterilerin ardından şehirlere takviye asker gönderildiğini, evlere baskın, "sıradan insanları tutuklama" ve şehirlerin girişlerine çok sayıda kontrol noktalarının kurulduğunu aktaran Mahmudzade, bu uygulamaları eleştirdi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılıyor, ancak ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 416 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.