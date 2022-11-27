Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir kuş gribiyle mücadele için 20 milyon doz aşı aldı
[Fotograf: Reuters]
Cezayir, artan kuş gribi vakaları nedeniyle 20 milyon doz kuş gribi aşısı satın aldı.
Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, ülkedeki kanatlı hayvan zenginliğini korumak için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
Kuş gribiyle mücadele için 20 milyon dozun üzerinde aşı temin edildi.
Açıklamada ayrıca aşının yalnız tamamlayıcı bir tedbir olduğu, kümes hayvancılığının doğru yönetilmesi ve asıl tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.
Bakanlık, bu açıklamanın ülkede beyaz et ve yumurta üreticilerine güven vermek amacıyla yapıldığını belirtti.
Sosyal medya platformlarında Cezayir'de çok sayıda kümes hayvanının kuş gribi nedeniyle telef olduğu görüntüler paylaşılmıştı.
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