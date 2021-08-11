İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede Afganistan, Suriye ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Şemhani, şunların altını çizdi:

"Ne mutlu ki İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğinin önündeki siyasi engeller kalktı. Teknik formalitelerin ardından İran'ın üyeliği kesinleşecek. Güzel haber."

Birliktelik "Şangay Beşlisi" olarak başladı

İlk olarak 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla başlayan birliktelik, 2001'de Özbekistan'ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirmişti.

Geçen sürede dünya ekonomisi üzerinde etkinliğini hızla artıran Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), 9 Haziran 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen zirvede Pakistan ve Hindistan'ın tam üyeliğinin onaylanmasıyla gücünü artırdı.