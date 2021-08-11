İngiliz yayın kuruluşu BBC araştırmasında, Rus paralı asker grubu Wagner'in Libya'daki iç savaşta üstlendiği rolü gözler önüne serdi.

BBC araştırmasında, Wagner Grubu'na bağlı paralı bir askerin bıraktığı tableti ele geçirdi.

Sivil bölgeere mayın döşendiğine dair kanıtlar

Tablette savaşçıların kod adları ve son teknoloji askeri teçhizata dair bir "talep listesi" yer alıyor.

Tablette ayrıca paralı askerlerin sivil bölgelere mayın döşediğine dair kanıtlar da var.

Uzmanlar bu ekipmanları sadece Rus ordusunun sağlayabileceğini açıkladı.

Rusya iddiaları reddediyor

BBC ayrıca iki eski paralı savaşçıya da ulaştı. Eski savaşçılar, savaş tutsaklarının öldürüldüğünü kabul etti.

Rusya ise Wagner Grubu'yla aralarında bağ olduğu iddialarını reddediyor.