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Dünya
İHA 06.06.2023 21:36

İran’ın Riyad Büyükelçiliği 7 yılın ardından yeniden açıldı

İran ile Suudi Arabistan arasında varılan normalleşme anlaşması kapsamında İran’ın Riyad Büyükelçiliği 7 yılın ardından yeniden açıldı.

İran’ın Riyad Büyükelçiliği 7 yılın ardından yeniden açıldı

İran ile Suudi Arabistan arasında varılan normalleşme anlaşması kapsamında İran’ın Riyad Büyükelçiliği 7 yılın ardından iki ülke yetkililerinin katıldığı resmi törenle yeniden açıldı.

Törende, İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Rıza Begdeli ve İran’ın geçici Cidde Temsilcisi Hasan Zernagari hazır bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Riyad'daki Büyükelçiliğin bugün yeniden açılacağı bildirilmişti.

Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, ayrıca Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) daimi temsilciliğinin de Salı ve Çarşamba günleri resmen yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016 tarihinde Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin `terör` suçlamasıyla idam edilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, idamlara tepki gösteren göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Riyad yönetimi, tepki olarak İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Çin'in başkenti Pekin'de 10 Mart'ta gerçekleşen toplantı sonrası İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Varılan anlaşma çerçevesinde İran ile Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.

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