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Dünya
AA 06.06.2023 21:27

Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliğinde çalışan ve istihbarat personeli olan 9 kişiyi sınır dışı etme kararı aldı.

Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Bakanlar Kurulu'nun güncel gelişmeleri ele almak için bir araya geldiği aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunun ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı ve Dış ve Güvenlik Politikası Bakanlar Komitesi ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunu da ele aldı. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu Kahovka Barajı'nın yıkılmasını insani ve çevresel bir felaket olarak kınamaktadır. Barajın patlaması, Ukrayna'da sivillere ve çevreye geniş çaplı zarar veren savaşın yeni bir şekilde gelişmekte olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan ve istihbarat personeli olan dokuz kişiyi sınır dışı etme konusunda mutabık kalınmıştır. Bu kişilerin eylemleri 'Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak Rus Büyükelçisini bilgilendirecektir."

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya Maslahatgüzarını çağırarak Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliğinde çalışan ve istihbarat görevlisi olarak tanımlanan dokuz kişinin sınır dışı edildiğini bildirdi" ifadesini kullandı.

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