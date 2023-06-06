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Dünya
AA 06.06.2023 20:25

İtalya, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınadı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

İtalya, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınadı

Tajani, yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, binlerce insanı riske atan ve ekolojik bir felakete yol açan ve halihazırda devam eden acil durumu daha da ağırlaştıran Herson bölgesindeki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını şiddetle kınıyor. Zaporijya nükleer santralinin güvenliği üzerindeki olası sonuçlarıyla ilgili olarak da gelişmeleri azami dikkat ve endişeyle takip ediyorum. Ukraynalı dostlarımızın ve bu son acımasız saldırıdan etkilenen sivillerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra 24 yerleşim yeri su altında kaldı
Ukrayna: Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra 24 yerleşim yeri su altında kaldı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santralinin (HES) bombalanarak yıkıldığı duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rus ordusunu sorumlu tutmuştu.

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