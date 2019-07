İran ve ABD arasındaki "zenginleştirilmiş uranyum" krizi son bulmuyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söylemişti.

Bunun yanı sıra, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi da "(Nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

İran'ın nükleer programı genişletmesinin bu ülkeye yönelik daha fazla yaptırım ve yalnızlaştırmaya neden olacağını söyleyen Pompeo, diğer ülkelere İran'a yönelik uranyum zenginleştirme standartlarını düzenleme çağrısı yaptı.

Pompeo ayrıca, nükleer silaha sahip İran rejiminin dünya için "çok tehlikeli" olduğunu belirtti.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.