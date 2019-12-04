Dünya
İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi04 Aralık 2019 Çarşamba 01:32 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 01:35
Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3'üncü kez yakıldı.
Başkonsolosuluk binası daha önce 2 kez ateşe verilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: iran başkonsolosluk Necef Şiiler gösteriler