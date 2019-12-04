Dünya

İran'ın Necef'deki başkonsolosluğu 3'üncü kez ateşe verildi

04 Aralık 2019 Çarşamba 01:32 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 01:35

Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]