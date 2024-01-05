İran’ın Kirman eyaletindeki terör saldırısında ölü sayısı 89’a yükseldi

İran resmi ajansı IRNA, Kirman Valiliği yetkililerine dayandırdığı haberinde, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 89’a ulaştığını aktardı.

Haberde daha önce ölü sayısının 84 olarak açıklandığı bazı yaralıların hayatını kaybetmesi ile sayının 89’a yükseldiği belirtildi.

Ölenler arasında 12 çocuk ile 33 kadının bulunduğu ve 12 kişinin de Afganistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Saldırıda toplam 284 kişinin yaralandığı, büyük çoğunluğunun tabucu edildiği, bazı yararlıların durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Kirman’da düzenlenen cenaze töreni için eyalete gitti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile üst düzey yetkililerin de törene katıldığı kaydedildi.

Bu arada Kirman’daki kabristanda düzenlenen cenaze törenine yer darlığı nedeniyle halkın katılmaması çağrısı yapıldı.

Sabah saat 10.00'da başlayan cenaze töreni cuma namazı sonrasında sona erecek.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi daha önce yaptığı açıklamada, terör saldırısında 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 284 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.