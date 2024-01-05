Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.01.2024 11:58

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında dün geceden bu yana 32 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 32 Filistinliyi öldürdü.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında dün geceden bu yana 32 Filistinli öldürüldü
[Fotograf: Reuters]

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu dün geceden beri Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerine havadan ve karadan şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Ez-Zuvayde bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2, güneydeki Han Yunus’un El-Mavasi bölgesindeki saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus’un çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında ise 6 Filistinli öldürüldü. İsrail savaş uçakları ayrıca Refah kentine de hava saldırıları düzenledi.

Refah kentinde Ebu Sencer ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimlerindeki saldırılarında ise 16 kişinin öldürüldüğü aktarılan haberde, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, İsrail’in saldırılarında enkaz altında kalan çok sayıda Filistinlinin akıbetinin ise bilinmediği kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana günde en az 108 çocuk öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Cuma namazı öncesi İsrail şiddeti canlı yayında
13:00
İsrailli bakanlar, Savaş Kabinesi toplantısında orduyu hedef alınca tartışma çıktı
12:48
Depremde 72 kişinin öldüğü otele ilişkin dava devam ediliyor
13:00
Hamas Yöneticisi el-Aruri'nin ailesi: Şehadet bizim için şereftir
12:34
TİGEM, 2023'ü rekorlarla geride bıraktı
12:36
Projenin yüzde 62'si tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ