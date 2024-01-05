İsrail’in Gazze’deki saldırılarında dün geceden bu yana 32 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu dün geceden beri Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerine havadan ve karadan şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Ez-Zuvayde bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2, güneydeki Han Yunus’un El-Mavasi bölgesindeki saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus’un çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında ise 6 Filistinli öldürüldü. İsrail savaş uçakları ayrıca Refah kentine de hava saldırıları düzenledi.

Refah kentinde Ebu Sencer ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimlerindeki saldırılarında ise 16 kişinin öldürüldüğü aktarılan haberde, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, İsrail’in saldırılarında enkaz altında kalan çok sayıda Filistinlinin akıbetinin ise bilinmediği kaydedildi.