Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.01.2024 11:38

İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'daki Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırında savaş ihtimaline karşı, güçlerinin hazırlık seviyesinin "zirvede" olduğunu söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız
[Fotograf: AA]

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Lübnan sınırını ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, üst düzey askeri yetkililerle bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Halevi, Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği Lübnan sınırındaki duruma ilişkin, "Benim izlenimime göre kuzeyde çok güçlü bir hazırlık durumundayız. Burayı çok ziyaret ediyorum, hazırlık seviyesinin zirvede olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin her alanda savaşa hazır olduklarını belirten Halevi, on binlerce sivilin öldürüldüğü Gazze'de yalnızca Hamas'la mücadeleye odaklandıklarını iddia etti.

Halevi, savaşa yol açan zorlu koşullara rağmen bunun aslında ülkenin kuzeyinde ve güneyindeki durumu çok önemli şekilde değiştirecek bir fırsat olduğunu söyledi.

İsrail'in rutin "savunma" uygulamalarında değişiklik yapacağını askeri yetkililere aktaran Halevi, "En azından önümüzdeki yıl sınırlara çok daha fazla güç yerleştireceğiz. dedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekün savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.

ETİKETLER
İsrail Hizbullah Savaş
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Cuma namazı öncesi İsrail şiddeti canlı yayında
13:00
İsrailli bakanlar, Savaş Kabinesi toplantısında orduyu hedef alınca tartışma çıktı
12:48
Depremde 72 kişinin öldüğü otele ilişkin dava devam ediliyor
13:00
Hamas Yöneticisi el-Aruri'nin ailesi: Şehadet bizim için şereftir
12:34
TİGEM, 2023'ü rekorlarla geride bıraktı
12:36
Projenin yüzde 62'si tamamlandı: Ankara-İzmir 3,5 saat olacak
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
İsrail polisinin kısıtlamaları sebebiyle Eski Şehir sokakları boş kaldı
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ