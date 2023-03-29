Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın Kirman eyaletinde sel nedeniyle 3 kişi öldü
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde aşır yağışların ardından meydana gelen selde 3 kişi yaşamını yitirdi.
İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Kirman Kızılay Müdürü Rıza Fellah, eyaletteki 6 köyü etkileyen selle ilgili bilgi verdi.
Fellah, "Kirman eyaletine bağlı Ciruft ilçesindeki selde 3 kişi hayatını kaybetti. Üçüncü kişinin cesedi Abgerm köyü deresinde bulundu." dedi.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirten Fellah, su tahliyesi ve yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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