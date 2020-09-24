Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Konar Tahte kentindeki deprem, yerel saatle 16.45'te kaydedildi.

Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremle ilgili henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.