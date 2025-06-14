Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2025 12:33

İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu iddiası

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde bir noktanın vurulduğu iddia edildi.

İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu iddiası

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında başkent Tel Aviv'in Gush Dan bölgesine isabet olduğu bildirildi. ABD merkezli Fox Televizyonu, bölgeden canlı yayın yaparken Savunma Bakanlığı kompleksinin içinde bir binanın vurulduğunu söyledi. Canlı yayında, güvenlik güçlerinin televizyon ekibinin görüntü almasına izin vermediği alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

Öte yandan, New York Times görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin "Tel Aviv'in merkezinde aralarında Savunma Bakanlığı kompleksinin de yer aldığı bir noktanın vurulduğunu gösterdiğini" bildirdi.

Görüntülerde, Tel Aviv'in "Kirya" ismini verilen Savunma Bakanlığı kompleksindeki Marganit Kulesi'nin dikkati çektiği paylaşıldı.

İsrail basınında, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının vurulduğuna ilişkin henüz bir haber yer almadı. İsrail basınının ordunun getirdiği sansür kurallarını izlemesi gerekiyor.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
İran: İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi deneyecek
13:23
İran hava sahası ikinci bir duyuruya kadar uçuşa kapalı olacak
13:11
Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 270'e yükseldi
12:58
AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış
12:56
İran devlet televizyonu: Bir binada 20'si çocuk 60 kişi hayatını kaybetti
12:53
İran: İsrail saldırısı, ABD’yle nükleer müzakereleri anlamsız hale getirdi
İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında Ramat Gan bölgesindeki binalarda ağır hasar oluştu
İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında Ramat Gan bölgesindeki binalarda ağır hasar oluştu
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ