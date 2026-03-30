Dünya
AA 30.03.2026 05:26

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tahran’ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi.

Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

